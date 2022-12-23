В Уфе двое друзей украли 120 литров пива из KFC

Двое жителей Уфы украли из подсобки ресторана KFC 120 литров пива. Об этом сообщает ТГ-канал Mash Batash.
Каким-то образом двое друзей пробрались в склад-пристрой ресторана быстрого питания и начали воровать оттуда пиво. В первый день им уудалось украсть 4 двадцатилитровые кеги, а на следующий день еще 5, из которых 3 оказались пустыми. Всего воры похитили порядка 120 литров пенного напитка.
В скором времени они были задержаны полицейскими. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей. Мужчина раскаялись в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.