В Уфе двое друзей украли 120 литров пива из KFC

Каким-то образом двое друзей пробрались в склад-пристрой ресторана быстрого питания и начали воровать оттуда пиво. В первый день им уудалось украсть 4 двадцатилитровые кеги, а на следующий день еще 5, из которых 3 оказались пустыми. Всего воры похитили порядка 120 литров пенного напитка.