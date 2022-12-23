В Башкирии пожарный извещатель спас жизни отца и двух несовершеннолетних сыновей

В Нуримановском районе Башкирии сработавший пожарный извещатель спас жизни отца и двух его несовершеннолетних сыновей. Об этом рассказал глава ГКЧС РБ Фарит Гумеров.
Инцидент произошел в селе Новокулево в частном доме. Накануне ночью в жилище сработал пожарный извещатель. Проснувшийся глава семьи увидел, что из печи валит дым. Вместе сыновьями он разобрал печь и исправил ситуацию.
Гумеров дополнил, что пожарный извещатель мужчине выдали в 2020 году в местной администрации.
Фото: https://vk.com/gumerovfr.