В Башкирии пожарный извещатель спас жизни отца и двух несовершеннолетних сыновей

В Нуримановском районе Башкирии сработавший пожарный извещатель спас жизни отца и двух его несовершеннолетних сыновей. Об этом рассказал глава ГКЧС РБ Фарит Гумеров.

Инцидент произошел в селе Новокулево в частном доме. Накануне ночью в жилище сработал пожарный извещатель. Проснувшийся глава семьи увидел, что из печи валит дым. Вместе сыновьями он разобрал печь и исправил ситуацию.