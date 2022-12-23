В Уфу ограничили въезд грузового транспорта

Также было введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Уфа-Бирск-Янаул. Запрет будет действовать с 09:30 до 14:00. Время окончания ограничений может быть изменено.