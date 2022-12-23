В Уфу ограничили въезд грузового транспорта

23 декабря в Уфе ввели ограничение на въезд грузового вида транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20:00 ограничили въезд грузового транспорта на следующих дорогах: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
Также было введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Уфа-Бирск-Янаул. Запрет будет действовать с 09:30 до 14:00. Время окончания ограничений может быть изменено.
Временные ограничения движения связаны с неблагоприятными погодными условиями – снегом и метелью.