В Башкирии на заснеженной трассе сломался автобус с детьми

В Башкирии инспекторы ГИБДД пришли на помощь автобусу, который застрял на заснеженной трассе. В салоне транспорта находились дети.
Сотрудники ведомства обнаружили автобус на обочине с открытым капотом. Оказалось, транспорт сломался на морозе. В салоне автобуса находились 9 юных спортсменов и их тренер. Ребята направлялись на соревнования по национальной борьбе.
Инспекторам удалось связаться с директором школы села Инзер, который согласился разместить и обогреть детей. На попутном автобусе стражи порядка довезли спортсменов до учебного учреждения.
В тоже время правоохранители нашли автомеханика, который починил сломавшийся школьный автобус. После этого юные спортсмены смогли отправиться дальше. Транспортное средство с детьми сотрудники Госавтоинспекции сопровождали некоторое время, пока не убедились, что автобус полностью технически исправен.
Фото: МВД по РБ.