В Башкирии на заснеженной трассе сломался автобус с детьми

В тоже время правоохранители нашли автомеханика, который починил сломавшийся школьный автобус. После этого юные спортсмены смогли отправиться дальше. Транспортное средство с детьми сотрудники Госавтоинспекции сопровождали некоторое время, пока не убедились, что автобус полностью технически исправен.