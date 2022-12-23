Прокурор запросил 13 лет для водителя, насмерть сбившего четырех девушек в Башкирии

Гособвинитель запросил 13 лет лишения свободы обвиняемому в ДТП в Бакалинском районе. В июле 23 летний местный житель в состояние алкогольного опьянение на большой скорости сбил четырёх молодых девушек. Они скончались на месте.

За процессом в здание Чекмагушевского межрайонного суда следит съемочная группа БСТ. Подсудимый Марс Гузаяров принёс извинения мама погибших. На процесс женщины пришли с фотографиями своих детей.