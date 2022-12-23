Эксперт о работе управленческой команды Башкирии: «Это служение на благо своей страны»

«Команда работала в напряженном режиме». Прошедший диалог с главой республики разлетается на цитаты, а эксперты комментируют ответы, которые давал Радий Хабиров в ходе интервью.

Много говорили о работе управленческой команды. Руководитель региона поделился, где чиновники берут внутренние резервы для эффективной работы. Это в первую очередь семья и чувство ответственности перед людьми. Последние три года выдались особенно тяжелыми – это и пандемия, и спецоперация. Но эксперты отмечают, что управленческая команда справляется с поставленными вызовами.

Это работа, которую зачастую мы не видим. Это работа с раннего утра до позднего вечера, зачастую без выходных. Это командировки в самые отдаленные уголки республики и по России. Здесь следует сказать и о нравственной  составляющей, ведь это очень сложная работа, это служение на благо своей страны.

Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан
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