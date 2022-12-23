Эксперт о работе управленческой команды Башкирии: «Это служение на благо своей страны»

Это работа, которую зачастую мы не видим. Это работа с раннего утра до позднего вечера, зачастую без выходных. Это командировки в самые отдаленные уголки республики и по России. Здесь следует сказать и о нравственной составляющей, ведь это очень сложная работа, это служение на благо своей страны.

Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан