Эксперт о работе управленческой команды Башкирии: «Это служение на благо своей страны»

«Команда работала в напряженном режиме». Прошедший диалог с главой республики разлетается на цитаты, а эксперты комментируют ответы, которые давал Радий Хабиров в ходе интервью.
Много говорили о работе управленческой команды. Руководитель региона поделился, где чиновники берут внутренние резервы для эффективной работы. Это в первую очередь семья и чувство ответственности перед людьми. Последние три года выдались особенно тяжелыми – это и пандемия, и спецоперация. Но эксперты отмечают, что управленческая команда справляется с поставленными вызовами.