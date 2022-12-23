Колледжи и техникумы Башкирии дополнительно получат 1000 бюджетных мест

В Башкортостане в следующем году появится больше бюджетных мест для абитуриентов, а зарплаты педагогов пересмотрят. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства заявил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Средние специальные профессиональные образовательные учреждения в 2023 году получат 1000 дополнительных бюджетных мест. Школьники всё чаще делают выбор в пользу колледжей и техникумов, спрос растёт. Беспрецедентными назвал министр образования и науки республики, финансовые вливания в СПО в этом году.

Башкортостан также лидирует в России по количеству участвующих в федеральной программе по капремонту учебных учреждений. Всего же до 2026 года будет полностью обновлено 365 школ.