Колледжи и техникумы Башкирии дополнительно получат 1000 бюджетных мест

В Башкортостане в следующем году появится больше бюджетных мест для абитуриентов, а зарплаты педагогов пересмотрят. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства заявил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.
Средние специальные профессиональные образовательные учреждения в 2023 году получат 1000 дополнительных бюджетных мест. Школьники всё чаще делают выбор в пользу колледжей и техникумов, спрос растёт. Беспрецедентными назвал министр образования и науки республики, финансовые вливания в СПО в этом году.
Башкортостан также лидирует в России по количеству участвующих в федеральной программе по капремонту учебных учреждений. Всего же до 2026 года будет полностью обновлено 365 школ.
Заявил Айбулат Хажин и о нехватке кадров. Почти полторы тысячи учителей требуется в школы республики. Острее всего дефицит ощущается в Уфе. Будет пересмотрена зарплата педагогов, чтобы больше половины составлял гарантированный оклад. В рамках концессионного соглашения в ближайшие годы будут построены шесть школ в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске.