Жители села под Уфой остались без света и тепла

22 декабря около десяти часов вечера в селе Нагаево произошло отключение электричества. Жители деревни до сих пор сидят без света и тепла.
Без электричества остались жители улиц Дорохова, Старшины Ларина, Бахчисарайской, Соболиной, Пихтовой, Берестяной. Около десяти часов сельчане живут без электричества, а соответственно без тепла и света.
Известно, что произошёл обрыв линий электропередач. Сегодня, 23 декабря, в 05:40 аварийная бригада устранила повреждение на воздушной линии. Сейчас специалисты ищут место повреждения еще и на подземной линии.