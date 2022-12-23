В Башкирии два ночных пожара унесли жизни мужчины и женщины

В Башкирии за одну ночь произошло два смертельных пожара. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МЧС региона.

22 декабря вечером возгорание зафиксировали в садовом некоммерческом товариществе «Вишенка» Орджоникидзевского района Уфы. Огнём охватило небольшой дом. После тушения пожара было найдено тело 55-летней женщины.

23 декабря ночью пожар зафиксировали в Гафурийском районе. В селе Красноусольский на улице Дружбы огнём охватило дом. Специалисты, тушившие пожар, нашли тело 64-летнего мужчины.

Спасти пострадавших не удалось. Причины возгорания предстоит выяснить.