В Башкирии мужчина несколько раз ударил друга ножом из-за своей жены

В Янаульском районе в больницу с ножевым ранением доставили 73-летнего жителя деревни Югамаш. Оказалось, на него напал 61-летний друг.
По предварительной информации, мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре хозяин дома приревновал знакомого к своей жене. При этом ни супруга, ни друг мужчины поводов для ревности не давали. В порыве злости сельчанин схватил нож и ударил им собутыльника несколько раз в живот. Супруга дебошира сразу вызвала скорую помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пострадавшему оказана медицинская помощь.