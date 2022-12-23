В Башкирии мужчина несколько раз ударил друга ножом из-за своей жены

В Янаульском районе в больницу с ножевым ранением доставили 73-летнего жителя деревни Югамаш. Оказалось, на него напал 61-летний друг.

По предварительной информации, мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре хозяин дома приревновал знакомого к своей жене. При этом ни супруга, ни друг мужчины поводов для ревности не давали. В порыве злости сельчанин схватил нож и ударил им собутыльника несколько раз в живот. Супруга дебошира сразу вызвала скорую помощь.