В Башкирии из-за убийства медведя возбуждено уголовное дело

11 декабря в лесу у деревни Байгазино был убит медведь. По факту случившегося задержаны трое местных жителей.

Напомним, мужчин 54, 38 и 35 лет задержали с поличным у берлоги медведя, где они пытались разделать тушу убитого животного. Разрешения на охоту сельчане не имели. Полиция изъяла два охотничьих оружия, более 20 патронов, нож и тушу животного.

Оказалось, что 54-летний мужчина заметил в берлоге медведя, застрелил его, а после попросил местных жителей помочь с тушей убитого. Браконьеров заметили сотрудники полиции, которые проводили рейдовые мероприятия по незаконной вырубке леса.

Следственное управление СКР по Башкирии по данному факту возбудило уголовное дело в отношении двоих жителей Бурзянского района, 54 и 38 лет, по подозрению в преступлении по статье «незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.