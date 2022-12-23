В Башкирии из-за убийства медведя возбуждено уголовное дело

11 декабря в лесу у деревни Байгазино был убит медведь. По факту случившегося задержаны трое местных жителей.
Напомним, мужчин 54, 38 и 35 лет задержали с поличным у берлоги медведя, где они пытались разделать тушу убитого животного. Разрешения на охоту сельчане не имели. Полиция изъяла два охотничьих оружия, более 20 патронов, нож и тушу животного.
Оказалось, что 54-летний мужчина заметил в берлоге медведя, застрелил его, а после попросил местных жителей помочь с тушей убитого. Браконьеров заметили сотрудники полиции, которые проводили рейдовые мероприятия по незаконной вырубке леса.
Следственное управление СКР по Башкирии по данному факту возбудило уголовное дело в отношении двоих жителей Бурзянского района, 54 и 38 лет, по подозрению в преступлении по статье «незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.
Фото: СК РФ по РБ.