В Башкирии помилование попросили убийцы, педофил и мошенница

В Башкирии было проведено заседание комиссии по вопросам помилования при Главе РБ. Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал, что участники комиссии рассмотрели четыре ходатайства.

Среди них мужчина без определенного места жительства, который проник в дом и, угрожая ножом, потребовал от хозяйки деньги. На отказ он отреагировал агрессивно и несколько раз ударил несчастную ножом, а после украл 350 рублей и документы. Он был приговорён к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Комиссия отклонила его ходатайство на помилование.

Такое же решение было принято в отношении мужчины, который из-за личной неприязни зарубил топором родственника, пока тот спал, а также в отношении мужчины, который осужден за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

О помиловании также попросила экс-сотрудника банка, которая тайно переводила деньги клиентов на свой счёт. Она получила условный срок. И хотя женщина только начала трудовой путь, она успела запятнать свою репутацию.