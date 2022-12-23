В Башкирии помилование попросили убийцы, педофил и мошенница

В Башкирии было проведено заседание комиссии по вопросам помилования при Главе РБ. Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал, что участники комиссии рассмотрели четыре ходатайства.

Фото №1 - В Башкирии помилование попросили убийцы, педофил и мошенница

Среди них мужчина без определенного места жительства, который проник в дом и, угрожая ножом, потребовал от хозяйки деньги. На отказ он отреагировал агрессивно и несколько раз ударил несчастную ножом, а после украл 350 рублей и документы. Он был приговорён к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Комиссия отклонила его ходатайство на помилование.

Такое же решение было принято в отношении мужчины, который из-за личной неприязни зарубил топором родственника, пока тот спал, а также в отношении мужчины, который осужден за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

О помиловании также попросила экс-сотрудника банка, которая тайно переводила деньги клиентов на свой счёт. Она получила условный срок. И хотя женщина только начала трудовой путь, она успела запятнать свою репутацию.

Некоторые члены комиссии сочли возможным поддержать прошение о помиловании, но большинством голосов ходатайство было отклонено. Кража с банковского счета была совершена не единожды. Установлено четыре эпизода кражи и еще одно покушение на кражу, и всё это длилось около полугода. То есть человек, почувствовав безнаказанность, систематически нарушал закон.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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