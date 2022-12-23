Профессор БГАУ – об успехах башкирских аграриев: «Это не подарок с небес»

Эксперты в свою очередь акцентируют внимание и на теме юбилея Уфы, о подготовке к которому говорил глава республики. Они отмечают не только значимость тех масштабных объектов, которые строятся с нуля, но и о той повседневной работе, которая идет без привязки к конкретным датам и праздникам.