Профессор БГАУ – об успехах башкирских аграриев: «Это не подарок с небес»

Задал вектор развития многих отраслей. Так эксперты комментируют интервью с главой республики, в ходе которого он отвечал на вопросы журналистов.
Во время диалога затрагивали тему и развития агропромышленного комплекса, который по итогам года идет с рекордными показателями. Тот же урожай в 5 млн тонн зерна, как отмечают эксперты, не случайность и данность не только погоде, но и проводимой в регионе системной работе.
Эксперты в свою очередь акцентируют внимание и на теме юбилея Уфы, о подготовке к которому говорил глава республики. Они отмечают не только значимость тех масштабных объектов, которые строятся с нуля, но и о той повседневной работе, которая идет без привязки к конкретным датам и праздникам.