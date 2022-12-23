Профессор БГАУ – об успехах башкирских аграриев: «Это не подарок с небес»

Задал вектор развития многих отраслей. Так эксперты комментируют интервью с главой республики, в ходе которого он отвечал на вопросы журналистов.

Во время диалога затрагивали тему и развития агропромышленного комплекса, который по итогам года идет с рекордными показателями.  Тот же урожай в 5 млн тонн зерна, как отмечают эксперты, не случайность и данность не только погоде, но и проводимой в регионе системной работе.

Это не подарок с небес. Наши аграрии работали. Речь идет о технике, которую закупали все эти годы, субсидировали технику, закупались качественные семена. Безусловно, есть проблемы. Глава отметил вопрос хранения, к этому вопросу мы будем неоднократно возвращаться.

Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ

Эксперты в свою очередь акцентируют внимание и на теме юбилея Уфы, о подготовке к которому говорил глава республики. Они отмечают не только значимость тех масштабных объектов, которые строятся с нуля, но и о той повседневной работе, которая идет без привязки к конкретным датам и праздникам.

Если ты выходишь в чистый подъезд, хороший двор, гуляешь в хорошем парке, ездишь по широким дорогам, гуляешь по восстановленным тротуаром, то это длительное праздничное ощущение. Естественно, нужны объекты, о которых мы будем вспомнить это 450-летие.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
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