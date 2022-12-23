В Башкирии вынесли приговор водителю, сбившему насмерть четырех девушек

13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор сегодня вынес Чекмагушевский межрайонный суд в отношении 23-летнего Марса Гузаярова. Под колесами внедорожника пьяного лихача погибли четыре девушек.

Следствие установило, что осужденный совершил наезд, разогнавшись на своем «Ауди» до 180 км в час, тем самым превысив допустимую скорость в центре села Бакалы почти в пять раз. В своем последнем слове виновник смертельной аварии принес извинения родственникам погибших и попросил суд смягчить наказание.

Искреннее раскаиваюсь, прощу прошения у матерей и родных каждой из погибших. Я готов отдать свою жизнь, чтобы повернуть время вспять, но, к сожалению, это невозможно. Марс Гузаяров