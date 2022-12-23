«Уфа-Арена» на день превратилась в станцию переливания крови

Сегодня «Уфа-Арена» превратилась в станцию переливания крови. Любой желающий мог сделать добро и стать донором, а также записаться в реестр доноров костного мозга. После процедуры болельщиков ждали подарки от клуба, в том числе два билета на вечерний матч с «Адмиралом».
Еще одним поощрением после прохождения процедуры стало посещение утренней тренировки уфимского команды.
Тем ,кто пришел на арену, нужно было зарегистрироваться и заполнить анкету, чтобы проверить, есть ли его имя в базе данных республиканской станции переливания крови. Далее пройти здесь же на месте осмотр врача.
Сама процедура забора крови занимала не больше семи минут. Всего на день зеленого сердца пришли больше 50 человек. К слову, подобную акцию уфимский клуб проводил еще и летом. В планах организовывать такие мероприятия дважды в год.