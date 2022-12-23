«Уфа-Арена» на день превратилась в станцию переливания крови

Сегодня «Уфа-Арена» превратилась в станцию переливания крови. Любой желающий мог сделать добро и стать донором, а также записаться в реестр доноров костного мозга. После процедуры болельщиков ждали подарки от клуба, в том числе два билета на вечерний матч с «Адмиралом».

Еще одним поощрением после прохождения процедуры стало посещение утренней тренировки уфимского команды.

Тем ,кто пришел на арену, нужно было зарегистрироваться и заполнить анкету, чтобы проверить, есть ли его имя в базе данных республиканской станции переливания крови. Далее пройти здесь же на месте осмотр врача.