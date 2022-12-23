В Башкирии при обгоне снегоуборочной техники погибли водитель и его сын

23 декабря в Мишкинском районе произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил подробности трагедии.
Инцидент произошёл на 142 км автодороги Уфа-Янаул. Водитель на «Опель Астра» попытался совершить обгон снегоуборочной техники и выехал на встречную полосу. Он потерял управление и допустил занос, попав под грузовой автомобиль.
В аварии погибли 61-летний водитель и его 24-летний сын, который находился на пассажирском сидении. Расследование инцидента продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.