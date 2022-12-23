В Башкирии при обгоне снегоуборочной техники погибли водитель и его сын

Непрерывный снегопад, снежный накат, местами гололед и сильные ветра создают определённые трудности даже опытным водителям. Прошу вас не спешить и не совершать необдуманных маневров за рулем. Максимально будьте внимательны. Вы несете ответственность не только за себя, но и за тех, кого вы везете.

Владимир Севастьянов, глава Госавтоинспекции РБ