В Башкирии при обгоне снегоуборочной техники погибли водитель и его сын

23 декабря в Мишкинском районе произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил подробности трагедии.

Фото №1 - В Башкирии при обгоне снегоуборочной техники погибли водитель и его сын

Инцидент произошёл на 142 км автодороги Уфа-Янаул. Водитель на «Опель Астра» попытался совершить обгон снегоуборочной техники и выехал на встречную полосу. Он потерял управление и допустил занос, попав под грузовой автомобиль.

В аварии погибли 61-летний водитель и его 24-летний сын, который находился на пассажирском сидении. Расследование инцидента продолжается.

Непрерывный снегопад, снежный накат, местами гололед и сильные ветра создают определённые трудности даже опытным водителям. Прошу вас не спешить и не совершать необдуманных маневров за рулем. Максимально будьте внимательны. Вы несете ответственность не только за себя, но и за тех, кого вы везете.

Владимир Севастьянов, глава Госавтоинспекции РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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