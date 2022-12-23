В Башкирии на программу поддержки занятости направят 1,4 млрд рублей

Министерство туда России продлит на 2023 год софинансирование мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Башкирии для этих целей выделят 1,36 млрд рублей. Сам регион на реализацию добавит 13,8 млн.

В 2023 году 1,24 млрд потратят на временное трудоустройство 15 тысяч жителей республики, которые находятся под риском увольнения. На общественных работах планируют занять 1,2 тысячи человек.