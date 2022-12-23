Российские ученые выяснили, как полностью восстановить ахиллесово сухожилие

Российские ученые разработали новый способ лечения разрыва ахиллесова сухожилия. Эта связка является самой прочной в человеческом теле, поэтому необходимо беречь ее от травм.

Из-за разрыва связки появляются большие проблемы с движением и полноценной жизнью. Исследователи из Пензы выяснили, как сшивать такие связки и полностью восстановить организм после травмы. Ученые использовали ксеноперикардиальные пластины — обработанные листы перикарда теленка.