Эксперты объяснили причины сплоченности жителей Башкирии

Эксперты отмечают скрупулезную работу управленческой команды в части привлечения федеральных бюджетных средств и инвестиций. Глава в ходе диалога рассказал о постоянной конкуренции между регионами за федеральные деньги. По мнению специалистов, Башкортостан успешно выигрывает во многих проектах.

Помимо Восточного выезда, сюда можно отнести и уфимский кампус, средства на реализацию которого получили в этом году. Всё благодаря настойчивости управленческой команды, говорят эксперты.

Успешное привлечение федерального финансирования – это не только грамотно подготовленная заявка и технико-экономическое обоснование проекта, но и выстроенная система административно-политического взаимодействия с федеральным центром. Мы понимаем, что к этой работе привлекаются и депутаты, и сенаторы от Республики Башкортостан.

Константин Гришин, директор института экономики, финансов и бизнеса БашГУ

Большое интервью Главы Башкортостана продолжают разбирать эксперты, которые дают оценку выступлению Радия Хабирова. Многие отметили, что глава последовательно занимается патриотической повесткой. В ходе диалога он обозначил одну из своих главных задач – поддержку военнослужащих. Ну а важным достижением уходящего года назвал сплочение жителей. По мнению экспертов, на фоне остальных регионов Башкортостан в этом смысле – один из передовиков.

Есть возможность сравнивать работу в регионах с мобилизованными, семьями участников СВО, и очень заметно жители Башкортостана выделяются среди прочих сплоченностью и неравнодушием. Все потому, что глава республики Радий Хабиров – государственник: люди видят, как последовательно он занимается патриотической повесткой. Звезда Героя генералу Шаймуратову – никто не мог до него этот вопрос решить, а он сделал. Памятник генералу появился на Советской площади, парк «Патриот» в Алкино – новое место притяжения молодежи. Людям важны примеры. И, конечно, экономическая поддержка семей участников СВО – все видят, что в Башкирии своих не бросают.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан
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