Эксперты объяснили причины сплоченности жителей Башкирии

Есть возможность сравнивать работу в регионах с мобилизованными, семьями участников СВО, и очень заметно жители Башкортостана выделяются среди прочих сплоченностью и неравнодушием. Все потому, что глава республики Радий Хабиров – государственник: люди видят, как последовательно он занимается патриотической повесткой. Звезда Героя генералу Шаймуратову – никто не мог до него этот вопрос решить, а он сделал. Памятник генералу появился на Советской площади, парк «Патриот» в Алкино – новое место притяжения молодежи. Людям важны примеры. И, конечно, экономическая поддержка семей участников СВО – все видят, что в Башкирии своих не бросают.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан