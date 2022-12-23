Эксперты объяснили причины сплоченности жителей Башкирии

Эксперты
отмечают скрупулезную работу управленческой команды в части привлечения
федеральных бюджетных средств и инвестиций. Глава в ходе диалога рассказал о
постоянной конкуренции между регионами за федеральные деньги. По мнению
специалистов, Башкортостан успешно выигрывает во многих проектах.
Помимо
Восточного выезда, сюда можно отнести и уфимский кампус, средства на реализацию
которого получили в этом году. Всё благодаря настойчивости управленческой
команды, говорят эксперты.
Успешное
привлечение федерального финансирования – это не только грамотно подготовленная
заявка и технико-экономическое обоснование проекта, но и выстроенная система
административно-политического взаимодействия с федеральным центром. Мы
понимаем, что к этой работе привлекаются и депутаты, и сенаторы от Республики Башкортостан.Константин Гришин, директор института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Большое
интервью Главы Башкортостана продолжают разбирать эксперты, которые дают оценку
выступлению Радия Хабирова. Многие отметили, что глава последовательно
занимается патриотической повесткой. В ходе диалога он обозначил одну из своих
главных задач – поддержку военнослужащих. Ну а важным достижением уходящего
года назвал сплочение жителей. По мнению экспертов, на фоне остальных регионов
Башкортостан в этом смысле – один из передовиков.
Есть возможность
сравнивать работу в регионах с мобилизованными, семьями участников СВО, и очень
заметно жители Башкортостана выделяются среди прочих сплоченностью и
неравнодушием. Все потому, что глава республики Радий Хабиров – государственник:
люди видят, как последовательно он занимается патриотической повесткой. Звезда
Героя генералу Шаймуратову – никто не мог до него этот вопрос решить, а он
сделал. Памятник генералу появился на Советской площади, парк «Патриот» в
Алкино – новое место притяжения молодежи. Людям важны примеры. И, конечно,
экономическая поддержка семей участников СВО – все видят, что в Башкирии своих
не бросают.Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан