Вузы Башкирии получат в сумме более 1,3 млрд рублей по программе «Приоритет-2030»

Три университета – медицинский, науки и технологий и уфимский нефтяной – по результатам реализации программы в 2022 году и успешной защиты получат и базовую, и специальную части грантов. Первая составляет 100 млн рублей, специальная зависит от категории.

Все три участника от Башкортостана вошли в этом году во второй трек, причем БГМУ сохранил прошлогодние позиции, а УУНТ и УГНТУ поднялись с третьей категории до второй. Это большой успех и действительно заслуженный результат, рассказал  Радий Хабиров. А глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что программа «Приоритет-2030» – живой механизм соревнований и ротации участников. Члены совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство университетов приятно удивили. Участники «Приоритета» взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики страны и отдельных регионов.

У нас раньше федерального университета не было, НИИ не было, фактически не было ни одного из таких вузов, который бы формировал движение, вектор современной науки. Потом мы начали побеждать в программе «Приоритет-2030», в которую вошли сразу три наших университета. Речь идёт о нескольких миллионах федеральных средств, которые получает каждый вуз. Для университетов нужны деньги, наука всегда существует за счёт бюджета. И моя задача как руководителя региона – обеспечить нормальное финансирование.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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