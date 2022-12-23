Вузы Башкирии получат в сумме более 1,3 млрд рублей по программе «Приоритет-2030»

У нас раньше федерального университета не было, НИИ не было, фактически не было ни одного из таких вузов, который бы формировал движение, вектор современной науки. Потом мы начали побеждать в программе «Приоритет-2030», в которую вошли сразу три наших университета. Речь идёт о нескольких миллионах федеральных средств, которые получает каждый вуз. Для университетов нужны деньги, наука всегда существует за счёт бюджета. И моя задача как руководителя региона – обеспечить нормальное финансирование.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан