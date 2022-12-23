Вузы Башкирии получат в сумме более 1,3 млрд рублей по программе «Приоритет-2030»

Три университета – медицинский, науки и технологий и уфимский нефтяной – по результатам реализации программы в 2022 году и успешной защиты получат и базовую, и специальную части грантов. Первая составляет 100 млн рублей, специальная зависит от категории.
Все три участника от Башкортостана вошли в этом году во второй трек, причем БГМУ сохранил прошлогодние позиции, а УУНТ и УГНТУ поднялись с третьей категории до второй. Это большой успех и действительно заслуженный результат, рассказал Радий Хабиров. А глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что программа «Приоритет-2030» – живой механизм соревнований и ротации участников. Члены совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство университетов приятно удивили. Участники «Приоритета» взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики страны и отдельных регионов.