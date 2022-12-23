13 лет за смертельное ДТП: подробности суда над водителем, сбившим четырех девушек в Башкирии

В Чекмагушевском районе вынесли приговор водителю, сбившему насмерть четырех девушек. 13 лет лишения свободы назначил суд. 23-летний Марс Гузаяров был пьян. Парень признался, что выпил пиво, но, несмотря на это, сел за руль иномарки. На суде присутствовали мамы погибших. Самой младшей девушке только исполнилось 16 лет.
В зале суда Марсу Гузаярову пришлось столкнуться лицом к лицу с погибшими. Весь процесс мамы держали фотографии своих четырёх дочерей. Теперь только на них они могут увидеть любимые лица. Обвиняемый старался смотреть в пол, чтобы не сталкиваться взглядами. Поднять глаза он не смог и когда родители плача обратились к нему.
Трагедия произошла в июле в Бакалинском районе. На этих кадрах Марс Гузаяров на Audi A5 пролетает перекресток на большой скорости, следом за ним – белая «Приора». Водитель вырвавшейся вперед машины не заметил проходивших девушек. Удар был такой силы, что все четыре студентки погибли на месте.
В зале суда едва хватило места. На процесс пришли близкие погибших и мама обвиняемого. С июля он находится под стражей. Как заявил его адвокат, в СИЗО Гузаяров был под особым контролем, так как были опасения, что он может навредить себе. От общения с журналистами обвиняемый отказался, но в последнем слове обратился к матерям.
Детали дела, обстоятельства, последние часы жизни дочерей, описание травм вновь вернули женщин в самый горький для них день жизни.
Решение судья зачитывал под беззвучный плач матерей. Государственный обвинитель попросил для него 13 лет лишения свободы. Суд удовлетворил требования прокурора. Отбывать наказание Марс Гузаяров будет в исправительной колонии.
Также Гузаяров должен будет выплатить в пользу каждого потерпевшего по одному миллиону рублей. Но никакие деньги не залечат раны и не облегчат боль утраты, которую испытывают родственники погибших. Для кого-то это был единственный ребёнок. Теперь всё, что осталось, – это фотографии детей, за которые, словно за последнюю связь во время процесса так отчаянно держались мамы.