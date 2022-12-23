13 лет за смертельное ДТП: подробности суда над водителем, сбившим четырех девушек в Башкирии

В Чекмагушевском районе вынесли приговор водителю, сбившему насмерть четырех девушек. 13 лет лишения свободы назначил суд. 23-летний Марс Гузаяров был пьян. Парень признался, что выпил пиво, но, несмотря на это, сел за руль иномарки. На суде присутствовали мамы погибших. Самой младшей девушке только исполнилось 16 лет.

В зале суда Марсу Гузаярову пришлось столкнуться лицом к лицу с погибшими. Весь процесс мамы держали фотографии своих четырёх дочерей. Теперь только на них они могут увидеть любимые лица. Обвиняемый старался смотреть в пол, чтобы не сталкиваться взглядами. Поднять глаза он не смог и когда родители плача обратились к нему.

Трагедия произошла в июле в Бакалинском районе. На этих кадрах Марс Гузаяров на Audi A5 пролетает перекресток на большой скорости, следом за ним – белая «Приора». Водитель вырвавшейся вперед машины не заметил проходивших девушек. Удар был такой силы, что все четыре студентки погибли на месте.

Он утверждал, что ехал со скоростью 120-130 км/ч, хотя экспертиза показала, что скорость была минимум 170. Айрат Абсатаров, прокурор Бакалинского района

В зале суда едва хватило места. На процесс пришли близкие погибших и мама обвиняемого. С июля он находится под стражей. Как заявил его адвокат, в СИЗО Гузаяров был под особым контролем, так как были опасения, что он может навредить себе. От общения с журналистами обвиняемый отказался, но в последнем слове обратился к матерям.

Искреннее раскаиваюсь, прощу прошения у матерей и родных каждой из погибших. Я готов отдать свою жизнь, чтобы повернуть время вспять, но, к сожалению, это невозможно. Марс Гузаяров, обвиняемый

Детали дела, обстоятельства, последние часы жизни дочерей, описание травм вновь вернули женщин в самый горький для них день жизни.

Наших детей больше нет. Очень тяжело, депрессия. Младшие дочки спрашивают про нее постоянно, скучают. Ирина Маликова

Чтобы он почувствовал то же, что чувствовали наши девочки. Ненавижу его, единственную мою доченьку забрал. Я осталась одна. Надежда Лохно

Решение судья зачитывал под беззвучный плач матерей. Государственный обвинитель попросил для него 13 лет лишения свободы. Суд удовлетворил требования прокурора. Отбывать наказание Марс Гузаяров будет в исправительной колонии.

Мы не согласны с приговором, мы считаем, что суд не принял во внимание все смягчающие обстоятельства. В связи с суровостью решения мы подготовим апелляционную жалобу. Динар Шакиров, адвокат Марса Гузаярова