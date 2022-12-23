Министры промышленности регионов РФ оценили опыт Башкортостана

В Уфе в течение двух дней проходит координационный совет. Для гостей провели экскурсию по ОДК-УМПО и индустриальному парку «ПромЦентр». Экспертам показали методы обучения и переквалификации будущих сотрудников завода. Региональные министры промышленности намерены сотрудничать.

Допиливают до совершенства – работа вручную. Если и не ювелирно, то выверено до миллиметра. Детали изготавливают по готовым схемам. Ильнур Набиуллин был мастером смены на другом заводе, сейчас учится на слесаря механосборочных работ.

Будущие сотрудники носят форму разных цветов. В синей одежде те, кто получает новую квалификацию, и есть ещё молодые и зелёные – студенты-целевики. Здесь – практика, в оборудованных аудиториях производственно-учебного центра Ростеха – теория.

Здесь уже производство компонентов для вертолётных двигателей. Серийные и перспективные. Класс мощности доходит до 5 тысяч лошадиных сил. Например, в кооперации ОДК за УМПО закреплена треть деталей и сборочных единиц в составе двигателя ВК-2500. Он используется в вертолётах Ми-8, 17, 24. Ка-27, 32 и 50. Акцент на человеческий капитал отметили гости из других регионов, для которых провели экскурсию в производственно-учебном центре Ростеха.

Корпорация Ростех размещает своё производство в различных регионах. Мы, допустим, одну часть двигателя производим, в Башкирии – другую. Возможно, здесь мы бы смогли нарастить компетенции и совместными усилиями взять верх в сфере двигателестроения. Низам Халилов, министр промышленности Республики Дагестан