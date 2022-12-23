В МГГЭУ прошел День Республики Башкортостан

В ходе общения одной из главных тем стала востребованность специалистов и возможность прохождения практики на малой Родине, доступная среда. Последнее довольно актуально, учитывая, что в вузе треть ребят с инвалидностью.

В данном случае я выступаю как министр труда, но в первую очередь я еще и работодатель, представляющий ту сферу, которая отчаянно нуждается в квалифицированных кадрах.

В этой связи Московский вуз и Минтруд Башкортостана заключили соглашение о сотрудничестве. Отныне студенты из республики будут курироваться и в процессе обучения уже могут получать предложения от работодателей региона. Подобный опыт намерены продвигать и в других вузах. Также к студентам обратился известный блогер Рустам Набиев. Оказавшийся в свое время в инвалидной коляске, он нашел путь к успеху и дал мотивирующие советы для своих земляков. Также было подписано соглашение вуза с Ассоциацией студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь же прошли выборы старосты.