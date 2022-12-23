БГМУ провел соревнования по горным лыжам и сноуборду

Сегодня прошли соревнования среди студентов и преподавателей Медуниверситета по горным лыжам и сноуборду. На площадке «Олимпик-парка» собрались десятки спортсменов.

Состязания по зимним видам спорта для вуза уже стали традиционными и проводятся с 2014 года. Соревноваться могут как новички, так и те, кто совсем недавно стал увлекаться экстримом. Все заезды – на время.