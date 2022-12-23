Футбольный клуб «Уфа» отмечает 12-летие

Большую часть своей жизни ФК «Уфа» провёл в Премьер-лиге, а в 2018-м году играл в Лиге Европы. Сегодня руководство клуба позвало на день рождения в пресс-центр стадиона «Нефтяник» болельщиков и журналистов. Каждый мог задать вопрос генеральному директору Шамилю Газизову.

Мне запал один матч в душу, после чего я полюбил ФК «Уфа» ещё больше. Конечно, это игра против «Рубина» в мае. Это событие, которое навсегда в памяти.

Дамир Саттаров, болельщик ФК «Уфа»

Для меня это, конечно, значит многое. Не считаю это каким-то признанием. Я считаю, что клуб всегда был открыт к болельщикам. Всегда знаю, что шел разговор с 11-м сектором, с 20-м, когда он активничал на трибунах. Но всё равно приятно.

Ксения Малкова, болельщица ФК «Уфа», автор телеграм-канала «Ксюша сказала»
Фото №1 - Футбольный клуб «Уфа» отмечает 12-летие

Ну а после официальной части состоялась самое приятное – награждение особо отличившихся в этом году болельщиков и журналистов. Каждый получил ценные подарки из рук полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа и тренерского штаба команды. Свои награды получили и сотрудники спортивной редакции телеканала БСТ.

Такая добрая традиция – собрание с болельщиками. Дай бог, чтобы этот клуб существовал ещё много лет. Хочу пожелать «Уфе» только больше побед и долгих лет.

Кэтэлин Карп, полузащитник ФК «Уфа»
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