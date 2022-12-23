Футбольный клуб «Уфа» отмечает 12-летие

Для меня это, конечно, значит многое. Не считаю это каким-то признанием. Я считаю, что клуб всегда был открыт к болельщикам. Всегда знаю, что шел разговор с 11-м сектором, с 20-м, когда он активничал на трибунах. Но всё равно приятно.

Ксения Малкова, болельщица ФК «Уфа», автор телеграм-канала «Ксюша сказала»