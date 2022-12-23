Футбольный клуб «Уфа» отмечает 12-летие

Большую часть своей жизни ФК «Уфа» провёл в Премьер-лиге, а в 2018-м году играл в Лиге Европы. Сегодня руководство клуба позвало на день рождения в пресс-центр стадиона «Нефтяник» болельщиков и журналистов. Каждый мог задать вопрос генеральному директору Шамилю Газизову.
Ну а после официальной части состоялась самое приятное – награждение особо отличившихся в этом году болельщиков и журналистов. Каждый получил ценные подарки из рук полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа и тренерского штаба команды. Свои награды получили и сотрудники спортивной редакции телеканала БСТ.