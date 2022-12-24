В Башкирии при пожаре в МКД пострадал мужчина, 10 человек спасено

В Башкирии в городе Туймазы произошел пожар в квартире МКД. Сообщение о возгорании поступило 23 декабря в 15:59.

В МЧС по Башкирии сообщили, что пожар произошел в квартире дома на ул. Аксакова. Прибывшие пожарные установили, что горение происходит на кухне однокомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже.

В ходе работы было спасено 10 человек, 15 эвакуировано. Однако есть и пострадавший – мужчина 1955 года рождения. Его доставили в Туймазинскую ЦРБ. Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.