В Башкирии в сельском доме при пожаре погиб человек, трое пострадали

По сообщению ГУ МЧС по Башкирии, пожар удалось потушить. Однако в результате происшествия погибла женщина 1965 года рождения. Тело обнаружили в ходе тушения. Пострадали три человека: мужчина 1962 года рождения, женщина 1940 года рождения и девочка 2006 года рождения. Всех пострадавших доставили в больницу.