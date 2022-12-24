В Уфе школьников Башкирского лицея №2 посвятили в «шаймуратовцы»

Каждый ученик осознанно принял решение пополнить ряды «шаймуратовцев». На Украине и в Луганской области до сих пор помнят и чтят башкирских воинов и с благодарностью о них вспоминают. Желаю вам быть такими же смелыми, со стойкостью уметь стоять за своих товарищей и друзей.

Галина Ишмухаметова, депутат Государственного Собрания - Курултай РБ