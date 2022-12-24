В Уфе школьников Башкирского лицея №2 посвятили в «шаймуратовцы»

В Башкирском лицее №2 в Уфе 23 декабря прошла торжественная церемония посвящения обучающихся 5 и 6 классов в «шаймуратовцы». На мероприятие прибыли почетные гости.

Фото №1 - В Уфе школьников Башкирского лицея №2 посвятили в «шаймуратовцы»

Среди них – замглавы администрации Ленинского района Уфы Мирхат Казаргулов, депутат Государственного Собрания - Курултай РБ Галина Ишмухаметова, начальник Управления национального Министерства образования и науки РБ Ильдус Кагарманов, а также награжденный орденом мужества и медалью Жукова «Позывной Гриф» Руслан и другие.

Необходимо принимать активное участие в жизни района и города, участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся и в нашей столице. Поднимая присягу, вы несете ответственность не только за себя, но и за своих товарищей.

Мирхат Казаргулов, замглавы администрации Ленинского района Уфы

Каждый ученик осознанно принял решение пополнить ряды «шаймуратовцев». На Украине и в Луганской области до сих пор помнят и чтят башкирских воинов и с благодарностью о них вспоминают. Желаю вам быть такими же смелыми, со стойкостью уметь стоять за своих товарищей и друзей.

Галина Ишмухаметова, депутат Государственного Собрания - Курултай РБ

Знамя 112 башкирской кавалерийской дивизии было поручено взять командирам 5 и 6 шаймуратовских классов и участнику СВО.

Фото: администрация Уфы 

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