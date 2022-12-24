В Уфе школьников Башкирского лицея №2 посвятили в «шаймуратовцы»

В Башкирском лицее №2 в Уфе 23 декабря прошла торжественная церемония посвящения обучающихся 5 и 6 классов в «шаймуратовцы». На мероприятие прибыли почетные гости.
Среди них – замглавы администрации Ленинского района Уфы Мирхат Казаргулов, депутат Государственного Собрания - Курултай РБ Галина Ишмухаметова, начальник Управления национального Министерства образования и науки РБ Ильдус Кагарманов, а также награжденный орденом мужества и медалью Жукова «Позывной Гриф» Руслан и другие.
Знамя 112 башкирской кавалерийской дивизии было поручено взять командирам 5 и 6 шаймуратовских классов и участнику СВО.
Фото: администрация Уфы