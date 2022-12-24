Денис Мантуров и Радий Хабиров дали старт работе нового цеха компании «Фармстандарт-УфаВИТА»

«УфаВИТА» заместит на российском рынке зарубежные препараты для лечения гемофилии типа А. Новый цех по производству лекарств запустили Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В режиме телемоста они также приняли участие в открытии нового здания индустриального парка «ПромЦентр».

Легким нажатием кнопки запускается сложнейший процесс производства жизненно важного препарата для тысяч россиян. В создание новой линии компания «Фармстандарт УфаВИТА» инвестировала более 1,5 миллиардов рублей и построила цех площадью 1500 квадратных метров.

Производство фактора свертываемости крови 8 запущено. Это гемостатически-плазматический препарат, который предназначен для лечения гемофилии типа А. В год здесь будут производить 500 тысяч упаковок. Это первое производство полного цикла подобного лекарства не только в России, но и в странах СНГ.

Этот препарат также будет работать в программе импортозамещения. На сегодняшний день все больные в России используют импортные препараты. И это один из шагов для замещения. Наиль Низамутдинов, генеральный директор «Фармстандарт – УфаВИТА»

Благодаря отлаженной работе в три смены «УфаВИТА» сможет уже со следующего года полностью закрыть потребности отечественной системы здравоохранения по этой позиции, отметил Денис Мантуров. И напомнил, что в пандемию сотрудники компании также внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом.

В сложный пандемийный период эта площадка была одной из основных по выпуску вакцин «Спутник» и антиковидных лекарств. В целом предприятие имеет большое значение для отрасли. Ежегодно здесь производят более 200 млн. упаковок широкой номенклатуры – более 230 наименований. Причём почти половина из них находится в списке жизненно важных лекарственных препаратов. Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и торговли России

Мы всегда рады открытию в республике новых производств. Сегодня предприятие «Фармстандарт-УфаВИТА» развивается при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Уважаемый Денис Валентинович, благодарю вас за эту помощь. Я также очень признателен коллективу компании, который не стоит на месте, реализует пять инвестпроектов. А открытие новой линии – это хороший подарок для всех к Новому году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в режиме телемоста, но уже из Конгресс-холла «Торатау» Радий Хабиров и Денис Мантуров дали старт работе нового промышленного здания индустриального парка «ПромЦентр». Он был создан в 2014 году, сейчас там работают 13 предприятий, а 87 организаций арендуют площади. За свободными площадями уже выстроилась очередь. Всего в Башкортостане уже действуют 30 промышленных и технопарков.

Это говорит о том, что бизнес и предприниматели заинтересованы приходить сюда и запускать свои новые проекты. Есть не только желание, но и возможности у республики предоставлять меры поддержки совместно с федеральным центром. Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и торговли России

Развитие индустриальных и технопарков – важнейшее направление промышленной политики. В республике высока потребность в новых производственных площадках Мы будем продолжать строить их. Спасибо Минпромторгу России за выработанную систему поддержки промпарков. По ряду из них мы получили существенную помощь. Будем двигаться дальше, это важнейшее направление развития экономики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Создание промышленных кластеров, сотрудничество Башкортостана с зарубежными странами, поддержка инвестиционных проектов. С успехами республики на российском и внешнем рынках гости познакомились на специализированной выставке. Интерес у вице-премьера Правительства России вызвала уфимская компания по производству беспилотных летательных аппаратов, а также стенд Уральского пружинного завода, который заключил контракт на сумму 1 миллион евро на поставку пружин турецкому вагоностроительному заводу.

Далее Денис Мантуров и Радий Хабиров приняли участие в итоговом заседании координационного совета по промышленности. Трансформация системы поддержки промышленного экспорта, а также меры по обеспечению приоритетного импорта в новых условиях стали главными темами. Россия выдержала санкционный удар.

Закрылись западные рынки, ушли из страны некоторые зарубежные производители, расширилось санкционное давление по высокотехнологичной продукции. Чтобы купировать возникшие риски, нам пришлось оперативно перестраивать логистику, находить новые кооперационные связи и менять схемы взаиморасчётов. Во многом это удалось сделать, прежде всего, благодаря оперативным антикризисным мерам правительства и усилиям самих компаний. Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и торговли России

Восстанавливается и приоритетный импорт, отметил Денис Мантуров. Это стало возможным благодаря запуску профильных мер поддержи, включающих не только финансовые и нефинансовые инструменты, но и таможенно-тарифное регулирование. В завершение заседания вице-премьер Правительства России наградил своих коллег из регионов, которые приехали в Уфу на совещание, а также поставил в пример опыт Башкортостана в поддержке и развитии промышленного потенциала.

Для каждого жителя республики, для каждого предпринимателя находится тот набор решений, который необходим для выполнения тех или иных проектов. И это дорогого стоит. Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и торговли России

Мы активно используем все те меры поддержки и работаем со всеми институтами поддержки, которые определяет министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Здесь огромное спасибо вам, Денис Валентинович, вашей команде, потому что каждый год появляются новые проекты и новые возможности. Мне кажется, что мы научились работать в этой части, хотя впереди, безусловно, многое нужно сделать. Даже по индустриальным паркам: у нас их 30, вроде цифра большая, но мы сегодня запускали в промцентре очередное здание площадью 10 тысяч кв. м, оно практически забита, есть большой спрос. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан