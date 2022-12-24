Выживший после ожога 70% тела житель Башкирии навестил врачей

Шансов выжить было мало, но он выкарабкался и спустя несколько месяцев пришел благодарить своих спасителей. Житель города Дюртюли Вадим Шарафутдинов, получивший в прошлом году ожоги 70 процентов тела, навестил врачей 18-й больницы Уфы. Благодаря им мужчина чудом остался жив.

Спустя девять месяцев после выписки он пришёл еще раз сказать спасибо тем, кто вытащил его с того света. Жизнь Вадима Шарафутдинова висела на волоске. В ноябре прошлого года 36-летний житель Дюртюлей получил ожоги, не совместимые с жизнью. В результате взрыва ацетилена у мужчины обгорело более 70 процентов поверхности тела. Он был экстренно доставлен в Республиканский ожоговый центр.

Здесь я находился четыре месяца, два месяца в реанимации. Первый месяц у меня проходил тяжело, там я был под аппаратом ИВЛ, соответственно, 70 процентов ожога тела, второй, третьей степени. Вадим Шарафутдинов, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18

Шансы были не большие, но он верил. Подбадривали и врачи Республиканского ожогового центра. До сих пор он помнит слова главного врача: «Вадим, держись, мы с тобой». Четыре долгих месяца – и пациента все-таки поставили на ноги. Но любой глубокий ожог не проходит без последствий. Поэтому впереди еще множество операций.

В нашем случае с Вадимом есть небольшие участки, где еще надо будет в плановом порядке прооперировать. Восстановить функции суставов – правого плечевого сустава. Это все исправляется оперативным путем в плановом порядке. Ильнур Сайфуллин, лечащий врач Вадима Шарафутдинова

Уже в скором времени Вадим Шарафутдинов сдаст все анализы, подготовит необходимые документы и вновь придёт в республиканский ожоговый центр. Сегодня мужчину записали на операцию.

Всегда приятно, когда те пациенты, которых мы вылечили, нас благодарят, приходят. Но мы не забываем их посмотреть, осмотреть, дать рекомендации, заодно провели диспансерный осмотр. Дали консультацию и записали на плановую операцию на 2023 год. Руслан Гиматдинов, заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра ГКБ № 18