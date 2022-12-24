Выживший после ожога 70% тела житель Башкирии навестил врачей

Шансов выжить было мало, но он выкарабкался и спустя несколько месяцев пришел благодарить своих спасителей. Житель города Дюртюли Вадим Шарафутдинов, получивший в прошлом году ожоги 70 процентов тела, навестил врачей 18-й больницы Уфы. Благодаря им мужчина чудом остался жив.

Спустя девять месяцев после выписки он пришёл еще раз сказать спасибо тем, кто вытащил его с того света. Жизнь Вадима Шарафутдинова висела на волоске. В ноябре прошлого года 36-летний житель Дюртюлей получил ожоги, не совместимые с жизнью. В результате взрыва ацетилена у мужчины обгорело более 70 процентов поверхности тела. Он был экстренно доставлен в Республиканский ожоговый центр. 

Здесь я находился четыре месяца, два месяца в реанимации. Первый месяц у меня проходил тяжело, там я был под аппаратом ИВЛ, соответственно, 70 процентов ожога тела, второй, третьей степени.

Вадим Шарафутдинов, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18

Шансы были не большие, но он верил. Подбадривали и врачи Республиканского ожогового центра. До сих пор он помнит слова главного врача: «Вадим, держись, мы с тобой». Четыре долгих месяца – и пациента все-таки поставили на ноги. Но любой глубокий ожог не проходит без последствий. Поэтому впереди еще множество операций.

В нашем случае с Вадимом есть небольшие участки, где еще надо будет в плановом порядке прооперировать. Восстановить функции суставов – правого плечевого сустава. Это все исправляется оперативным путем в плановом порядке.

Ильнур Сайфуллин, лечащий врач Вадима Шарафутдинова

Уже в скором времени Вадим Шарафутдинов сдаст все анализы, подготовит необходимые документы и вновь придёт в республиканский ожоговый центр. Сегодня мужчину записали на операцию.

Фото №1 - Выживший после ожога 70% тела житель Башкирии навестил врачей
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Всегда приятно, когда те пациенты, которых мы вылечили, нас благодарят, приходят. Но мы не забываем их посмотреть, осмотреть, дать рекомендации, заодно провели диспансерный осмотр. Дали консультацию и записали на плановую операцию на 2023 год.

Руслан Гиматдинов, заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра ГКБ № 18

Ежегодно в Республиканском ожоговом центре медицинскую помощь получают около полутора тысяч пациентов. Треть из них – дети. В этом году 130 человек поступили в больницу с критическими ожогами, когда поражается более 30 процентов тела. То, что произошло с Вадимом, необычный случай. Врачи говорят: «Чудом остался жив».

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