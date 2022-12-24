Выживший после ожога 70% тела житель Башкирии навестил врачей

Шансов выжить было мало, но он выкарабкался и спустя несколько месяцев пришел благодарить своих спасителей. Житель города Дюртюли Вадим Шарафутдинов, получивший в прошлом году ожоги 70 процентов тела, навестил врачей 18-й больницы Уфы. Благодаря им мужчина чудом остался жив.
Спустя девять месяцев после выписки он пришёл еще раз сказать спасибо тем, кто вытащил его с того света. Жизнь Вадима Шарафутдинова висела на волоске. В ноябре прошлого года 36-летний житель Дюртюлей получил ожоги, не совместимые с жизнью. В результате взрыва ацетилена у мужчины обгорело более 70 процентов поверхности тела. Он был экстренно доставлен в Республиканский ожоговый центр.
Шансы были не большие, но он верил. Подбадривали и врачи Республиканского ожогового центра. До сих пор он помнит слова главного врача: «Вадим, держись, мы с тобой». Четыре долгих месяца – и пациента все-таки поставили на ноги. Но любой глубокий ожог не проходит без последствий. Поэтому впереди еще множество операций.
Уже в скором времени Вадим Шарафутдинов сдаст все анализы, подготовит необходимые документы и вновь придёт в республиканский ожоговый центр. Сегодня мужчину записали на операцию.
Ежегодно в Республиканском ожоговом центре медицинскую помощь получают около полутора тысяч пациентов. Треть из них – дети. В этом году 130 человек поступили в больницу с критическими ожогами, когда поражается более 30 процентов тела. То, что произошло с Вадимом, необычный случай. Врачи говорят: «Чудом остался жив».