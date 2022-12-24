В Уфе прошла военизированная эстафета среди старшеклассников памяти Рихарда Зорге

В Уфе прошла военизированная комбинированная эстафета среди старшеклассников, посвященная памяти Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Преодоление минного поля, переноска раненого, подрыв вражеского танка – всё это нужно было сделать на время. За победу боролись 16 школ Октябрьского района.

Команды разом срываются со старта. У каждой свое знамя. Первое испытание – минное поле. В качестве мин – конусы. Если их заденешь, конечно, не взорвешься, но штрафное время судьи добавят. После этого команды, они же диверсионно-разведывательные группы, ставят знамя и далее уже идут на «боевое задание». Нужно перенести носилки, ящик боеприпасами и перекатить тяжелое колесо грузовика.

Но на этом еще не все. Обратный путь для команд тяжелее. Колесо нужно не просто катить, а кантовать. И носилки в этот раз не пустуют. Трем членам команды необходимо перенести раненого товарища. А по рыхлому снегу сделать это, не упав, трудно. В итоге нужно взять свое знамя и водрузить на вершине снежной горы.

Эстафета на базе 31-й школы проходила в формате олимпийской системы. В каждом забеге по четыре команды. Две, показавшие лучшее время, проходили дальше, а остальные выбывали.