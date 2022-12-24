В Уфе прошел Кубок Башкирии тхэквондо ГТФ

В Уфе в рамках регионального партийного проекта «Защитник Отечества» прошёл Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ.

Турнир посвящен Дню работника органов госбезопасности России и памяти генерал-майора КГБ СССР Юрия Дроздова. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из многих районов и городов республики.

Спорт в Башкортостане всегда будет развиваться, всегда будет поддержан. Безусловно, 2023-й год станет ещё более ярким в наших спортивных достижениях.  

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Был на российских соревнованиях в Сочи, уровень один и тот же. У нас полно сильных спортсменов, которые могут показывать хорошие результаты. Тхэквондо в республике быстро развивается.

Максим Носков, участник соревнований

Эти соревнования являлись отборочными на первенство и чемпионат России, которые состоятся в следующем году в Самаре. В рамках Кубка республики прошли также показательные выступления спортсменов и силовое разбивание твёрдых предметов.

Я сам в прошлом спортсмен, участвовал с 2006 года. На данном этапе привез всего десять человек, потому что многие заболели. Рассчитываю на призовые места, акцент на золото.

Данис Чураев, тренер по тхэквондо ГТФ
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