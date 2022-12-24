В Уфе прошел Кубок Башкирии тхэквондо ГТФ

В Уфе в рамках регионального партийного проекта
«Защитник Отечества» прошёл Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ.
Турнир посвящен Дню работника органов
госбезопасности России и памяти генерал-майора КГБ СССР Юрия Дроздова. В
соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из многих районов и городов
республики.
Спорт
в Башкортостане всегда будет развиваться, всегда будет поддержан. Безусловно, 2023-й
год станет ещё более ярким в наших спортивных достижениях. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Был
на российских соревнованиях в Сочи, уровень один и тот же. У нас полно сильных
спортсменов, которые могут показывать хорошие результаты. Тхэквондо в республике
быстро развивается.Максим Носков, участник соревнований
Эти соревнования являлись отборочными на первенство
и чемпионат России, которые состоятся в следующем году в Самаре. В рамках Кубка
республики прошли также показательные выступления спортсменов и силовое
разбивание твёрдых предметов.
Я
сам в прошлом спортсмен, участвовал с 2006 года. На данном этапе привез всего
десять человек, потому что многие заболели. Рассчитываю на призовые места,
акцент на золото.Данис Чураев, тренер по тхэквондо ГТФ