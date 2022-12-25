В Башкирии пожар в кирпичном доме унёс жизни двух человек

Информация о возгорании поступила в 21:52. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огнём охватило кирпичный дом и гараж. Тушением возгорания занимались 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Локализовать пожар удалось к 22:27.