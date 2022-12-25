Итоги 2022 года для Башкирии: большое интервью Радия Хабирова

Об экономике, социальной сфере, спорте, культуре и не только. В общей сложности глава республики за два с половиной часа ответил на четыре десятка вопросов, среди которых были и личного характера. Как только восстановится колено, а заживление его проходит успешно, Радий Хабиров намерен вернуться на лед и продолжить играть в хоккей. Менять место работы и уезжать на Донбасс не собирается, это лишь слухи. Заморозки зарубежных счетов не боится – их у него нет, к атакам подобного информационного рода относится с иронией. Во время интервью Радий Хабиров также рассказал, что из-за плотного графика ему редко удается проводить время с супругой и детьми. Когда уходит на работу, сыновья еще спят, а когда приходит, уже спят. Предстоящий Новый год руководитель региона традиционно проведет с семьей, они планируют посетить в праздничную ночь Советскую площадь.