«Русские не сдаются»: Степан Белов из Башкирии удостоен звания Героя России

Военнослужащему из Башкортостана присвоили звание Героя России. Почетную награду Степану Белову на неделе вручил президент Владимир Путин. А уже через пару дней уроженец Октябрьского приехал в родной город, чтобы повидаться с близкими и навестить школу, в которой он учился.
Главу государства раньше он видел лишь по телевизору. До самой церемонии награждения внутри было сильное волнение, признался позже Степан Белов. Спокойнее стало, когда в торжественном зале Кремля объявили его фамилию и офицер вышел к верховному главнокомандующему за Звездой Героя России.
Степан Белов принимает участие в специальной военной операции с самого её начала. С февраля на счету молодого танкиста и его подчиненных 20 подбитых танков, уничтоженные бронемашины и живая сила противника. Благодаря своим действиям в одном из боёв Степану удалось первым зайти в населенный пункт, отбросить врага и создать условия для того, чтобы российские войска без потерь заняли поселение. За проявленную отвагу старший лейтенант Белов уже был награждён медалью Суворова и орденом Мужества.
«Здравия желаем, товарищ гвардии капитан!» – таким приветствием встретили Героя России в 12-й школе Октябрьского. Уже через пару дней после получения высокой награды в Кремле Степан Белов приехал в родной город навестить близких, пообщаться с учителями. Ведь во многом школьные годы предопределили его будущее, связанное с военным делом. И в этом вопросе большой вклад, считает Степан, сделала преподаватель ОБЖ Ирина Гебель, которая рассказывала на уроках об основах военной службы.
«Победи или умри» – это девиз Казанского танкового училища, которое окончил Степан Белов. Такого принципа молодой офицер придерживается и во время несения службы в зоне СВО. Его отважный настрой чувствуется и во время беседы с шаймуратовцами. На вопрос от школьников «что сделаете, если попадете в плен?» отвечает: русские не сдаются.
Вот он – настоящий герой, готовый идти до конца, не жалея себя. В бою Степан Белов неоднократно доказал, что готов с честью и достоинством нести службу. Мы пообщались с мамой офицера, которая рассказала, что сын был несколько раз ранен. Однако всякий раз после лечения он сам рвался на передовую. В целях безопасности мы не показываем лица женщины.
Уже скоро Степан Белов вновь вернется в зону СВО. Там его ждут боевые товарищи. В будущем Герой России намерен продолжить военную карьеру, поступить в академию и получить звание генерала.