«Русские не сдаются»: Степан Белов из Башкирии удостоен звания Героя России

Военнослужащему из Башкортостана присвоили звание Героя России. Почетную награду Степану Белову на неделе вручил президент Владимир Путин. А уже через пару дней уроженец Октябрьского приехал в родной город, чтобы повидаться с близкими и навестить школу, в которой он учился.

Главу государства раньше он видел лишь по телевизору. До самой церемонии награждения внутри было сильное волнение, признался позже Степан Белов. Спокойнее стало, когда в торжественном зале Кремля объявили его фамилию и офицер вышел к верховному главнокомандующему за Звездой Героя России.

Получить звание Героя России – заслуга не только моя, это еще заслуга моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи. В своих стихах Александр Твардовский сказал: «Нет героев от рождения, – они рождаются в боях». Безусловно, каждый сейчас, кто находится в зоне проведения специальной военной операции и выполняет поставленные боевые задачи, является героем. Степан Белов, Герой России

Степан Белов принимает участие в специальной военной операции с самого её начала. С февраля на счету молодого танкиста и его подчиненных 20 подбитых танков, уничтоженные бронемашины и живая сила противника. Благодаря своим действиям в одном из боёв Степану удалось первым зайти в населенный пункт, отбросить врага и создать условия для того, чтобы российские войска без потерь заняли поселение. За проявленную отвагу старший лейтенант Белов уже был награждён медалью Суворова и орденом Мужества.

«Здравия желаем, товарищ гвардии капитан!» – таким приветствием встретили Героя России в 12-й школе Октябрьского. Уже через пару дней после получения высокой награды в Кремле Степан Белов приехал в родной город навестить близких, пообщаться с учителями. Ведь во многом школьные годы предопределили его будущее, связанное с военным делом. И в этом вопросе большой вклад, считает Степан, сделала преподаватель ОБЖ Ирина Гебель, которая рассказывала на уроках об основах военной службы.

Степан показал всю свою целеустремленность к знаниям по основам военной службы, у него была изначально такая же выправка, целенаправленное служение Родине, то есть он готовил себя к службе в армии, еще будучи выпускником нашей школы. Ирина Гебель, преподаватель ОБЖ, руководитель кадетских классов

«Победи или умри» – это девиз Казанского танкового училища, которое окончил Степан Белов. Такого принципа молодой офицер придерживается и во время несения службы в зоне СВО. Его отважный настрой чувствуется и во время беседы с шаймуратовцами. На вопрос от школьников «что сделаете, если попадете в плен?» отвечает: русские не сдаются.

Для нас это неприемлемо – попасть в плен, то есть у каждого из нас, у каждого бойца моего подразделения, находится всегда граната Ф-1. В случае если создается угроза попадания в плен, каждый из них готов взорвать себя гранатой, потому что русские не сдаются, в плен никогда мы не сдадимся. Степан Белов, Герой России

Вот он – настоящий герой, готовый идти до конца, не жалея себя. В бою Степан Белов неоднократно доказал, что готов с честью и достоинством нести службу. Мы пообщались с мамой офицера, которая рассказала, что сын был несколько раз ранен. Однако всякий раз после лечения он сам рвался на передовую. В целях безопасности мы не показываем лица женщины.

Дед его тоже прошел войну, второй дед тоже прошел войну, у нас то есть в родне очень много военных. И братья двоюродные Афган прошли, Чечню прошли. Ну, видимо, это наша такая родовая миссия, чтобы нести вот эту гордость и честь. Мама Степана Белова