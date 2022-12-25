Эксперты объяснили победы Башкортостана в большинстве федеральных рейтингов

Одним из показателей эффективности работы губернаторов стало то, как губернаторы умеют зарабатывать деньги, и мы все понимаем: чтобы привлечь покупателей, чтобы что-то продать, нужна не только красивая картинка, но и содержание. За грамотное распоряжение ресурсов и прибыли власти Башкирии нужно, конечно, похвалить. Удалось обойтись Башкирии и без дополнительных кредитов, за этим пристально следит Минфин страны. Также в нынешних условиях многое значит личный политический вес губернатора, устойчивость его команды, отсутствие конфликтов внутренних, и здесь у Радия Хабирова полный порядок.

Екатерина Колесникова, директор Центра изучения управленческих практик и мониторинга общественно-политических настроений «Северо-Запад»