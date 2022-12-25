Эксперты объяснили победы Башкортостана в большинстве федеральных рейтингов

В первую тройку регионов страны вошел Башкортостан по итогам рейтинга мобилизационной трансформации. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Политический телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал аналитический доклад о социально-экономических итогах в России. На четвертом месте – Московская область, замыкает пятерку Татарстан.

Эксперты предложили рассматривать внедренную Радием Хабировым модель адаптации к новым реалиям как пример для других регионов, пояснив это тем, что региональная власть способна удачно совмещать активизацию конкурентного сектора народного хозяйства с серьёзными мерами социальной поддержки граждан. В интервью нашему телеканалу федеральные аналитики особо отметили грамотное распоряжение со стороны Радия Хабирова ресурсами региона и политический вес главы среди других губернаторов.

Одним из показателей эффективности работы губернаторов стало то, как губернаторы умеют зарабатывать деньги, и мы все понимаем: чтобы привлечь покупателей, чтобы что-то продать, нужна не только красивая картинка, но и содержание. За грамотное распоряжение ресурсов и прибыли власти Башкирии нужно, конечно, похвалить. Удалось обойтись Башкирии и без дополнительных кредитов, за этим пристально следит Минфин страны. Также в нынешних условиях многое значит личный политический вес губернатора, устойчивость его команды, отсутствие конфликтов внутренних, и здесь у Радия Хабирова полный порядок.

Екатерина Колесникова, директор Центра изучения управленческих практик и мониторинга общественно-политических настроений «Северо-Запад»
Фото №1 - Эксперты объяснили победы Башкортостана в большинстве федеральных рейтингов

Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов. В частности, первое место за эффективность промышленной политики, пятерка за инвестиционный климат, республика попала в топ за развитие науки, а за включенность регионов в проведение СВО Башкирия вышла на второе место после Москвы. Эксперты посчитали, что регионы-лидеры смогли совместить успешную социально-экономическую политику, основу которой составили меры поддержки военнослужащих и их семей, с сохранением динамики экономического развития. И здесь Башкортостану удалось найти баланс.

Помимо этого, фактором, который способствует высокой позиции субъекта в рейтинге по степени готовности к новым вызовам, является сплоченность региональной элиты, что дает возможность консолидировать усилия госорганов и общественности, чтобы решать эти сложные задачи. И здесь опять Татарстан, Башкортостан и Москва демонстрируют лидерство и лучшие практики.

Владимир Климанов, директор центра региональной политики РАНХиГС
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