Эксперты объяснили победы Башкортостана в большинстве федеральных рейтингов

В первую тройку регионов страны вошел Башкортостан по итогам рейтинга мобилизационной трансформации. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Политический телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал аналитический доклад о социально-экономических итогах в России. На четвертом месте – Московская область, замыкает пятерку Татарстан.
Эксперты предложили рассматривать внедренную Радием Хабировым модель адаптации к новым реалиям как пример для других регионов, пояснив это тем, что региональная власть способна удачно совмещать активизацию конкурентного сектора народного хозяйства с серьёзными мерами социальной поддержки граждан. В интервью нашему телеканалу федеральные аналитики особо отметили грамотное распоряжение со стороны Радия Хабирова ресурсами региона и политический вес главы среди других губернаторов.
Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов. В частности, первое место за эффективность промышленной политики, пятерка за инвестиционный климат, республика попала в топ за развитие науки, а за включенность регионов в проведение СВО Башкирия вышла на второе место после Москвы. Эксперты посчитали, что регионы-лидеры смогли совместить успешную социально-экономическую политику, основу которой составили меры поддержки военнослужащих и их семей, с сохранением динамики экономического развития. И здесь Башкортостану удалось найти баланс.