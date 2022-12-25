Известно, как вузы Башкирии распорядятся грантами проекта «Приоритет-2030»

Более 1,3 млрд рублей в сумме получат в 2023 году вузы Башкортостана по проекту «Приоритет-2030». Три университета – медицинский, науки и технологий и уфимский нефтяной – по результатам реализации программы в 2022 году и успешной защиты получат и базовую, и специальную части грантов.

Первая составляет 100 млн рублей, специальная зависит от категории. Все три участника от Башкортостана вошли в этом году во второй трек, причем БГМУ сохранил прошлогодние позиции, а вот университет науки и технологий и УГНТУ поднялись с третьей категории до второй. Это большой успех и действительно заслуженный результат, рассказал Радий Хабиров. А глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что программа «Приоритет 2030» – живой механизм соревнований и ротации участников. Члены совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи башкирских вузов за год.

У нас раньше федерального университета не было, НИИ не было, фактически не было ни одного из таких вузов, который бы формировал движение, вектор современной науки. Потом мы начали побеждать в программе «Приоритет-2030», в которую вошли сразу три наших университета. Речь идёт о нескольких миллионах федеральных средств, которые получает каждый вуз. Для университетов нужны деньги, наука всегда существует за счёт бюджета. И моя задача как руководителя региона – обеспечить нормальное финансирование.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Как университеты распорядятся этими средствами и чем это поможет нашей республике? Медицинский выбрал для себя три больших направления. Это создание офтальмологического кластера, биопринтинг – печать искусственных органов, а также институт урологии и клинической онкологии. Нефтяной нацелен направить грант на внедрение новых электронных сервисов, к примеру, по заселению в общежитие, а также в технологические проекты. А вот наш новый мегавуз определился, что потратят полученные средства на инфраструктуру, новое научное оборудование и стажировку ученых в ведущих вузах.

Это, конечно, результат этих инициированных главой республики изменений в регионе. То есть действительно мы показали, что то, что мы там говорим, наука-наука, высшее образование, развиваем университеты, увеличиваем бюджетные места, – что всё это сработало. Для чего это всё? Для тех ребят, что уже родились, или для тех, которых планируют рожать. Для них всех. Потому что то, что мы делаем, помогает повышать качество жизни в республике.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по науке
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