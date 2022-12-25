Известно, как вузы Башкирии распорядятся грантами проекта «Приоритет-2030»

Более 1,3 млрд рублей в сумме получат в 2023 году вузы Башкортостана по проекту «Приоритет-2030». Три университета – медицинский, науки и технологий и уфимский нефтяной – по результатам реализации программы в 2022 году и успешной защиты получат и базовую, и специальную части грантов.
Первая составляет 100 млн рублей, специальная зависит от категории. Все три участника от Башкортостана вошли в этом году во второй трек, причем БГМУ сохранил прошлогодние позиции, а вот университет науки и технологий и УГНТУ поднялись с третьей категории до второй. Это большой успех и действительно заслуженный результат, рассказал Радий Хабиров. А глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что программа «Приоритет 2030» – живой механизм соревнований и ротации участников. Члены совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи башкирских вузов за год.
Как университеты распорядятся этими средствами и чем это поможет нашей республике? Медицинский выбрал для себя три больших направления. Это создание офтальмологического кластера, биопринтинг – печать искусственных органов, а также институт урологии и клинической онкологии. Нефтяной нацелен направить грант на внедрение новых электронных сервисов, к примеру, по заселению в общежитие, а также в технологические проекты. А вот наш новый мегавуз определился, что потратят полученные средства на инфраструктуру, новое научное оборудование и стажировку ученых в ведущих вузах.