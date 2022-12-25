Известно, как вузы Башкирии распорядятся грантами проекта «Приоритет-2030»

Это, конечно, результат этих инициированных главой республики изменений в регионе. То есть действительно мы показали, что то, что мы там говорим, наука-наука, высшее образование, развиваем университеты, увеличиваем бюджетные места, – что всё это сработало. Для чего это всё? Для тех ребят, что уже родились, или для тех, которых планируют рожать. Для них всех. Потому что то, что мы делаем, помогает повышать качество жизни в республике.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по науке