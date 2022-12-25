Радий Хабиров рассказал, как проходит Новый год в их семейном кругу

Радий Хабиров рассказал о том, как проходит самый долгожданный праздник – Новый год – в их семейном кругу. Руководитель региона стал гостем студии проекта «Территория женского счастья». Открытая академия вновь прошла в телевизионном формате. Подарки, советы психологов и врачей – за три часа прямого эфира гости студии делились не только праздничным настроением, но и ценными советами. Традиционно героиням проекта «Преображение» меняли внешность прямо во время передачи.

Это уже девятое приветствие бессменных ведущих проекта с телеэкранов. Именно такое количество раз «Территория женского счастья» перемещалась в онлайн. Три часа в прямом эфире телеканала БСТ в режиме нон-стоп эксперты раздают полезные лайфхаки. Первого гостя передачи привычнее видеть в строгом костюме. Яркий наряд и фирменный рецепт соленой рыбы – главный санитарный врач республики доказала: женщина-руководитель и хозяйка могут жить в гармоничном симбиозе.

Для того чтобы было настроение работать, быть хорошей мамой, надо любить дело, которым ты занимаешься. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан

Традиционно в программе сохранилась рубрика «Преображение». Женщины с непростыми судьбами с помощью специалистов ресурсного центра направляют курс жизни в другую сторону. Изменения начинаются на проекте с нового образа. Но главное, чтобы женщины вышли из студии с другим мышлением: счастье – внутри каждой.

Телевизионная «Территория женского счастья» сегодня новогодняя. Какой подарок преподнести близким и как сделать оригинальный презент своими руками? Советы простые, но требующие креативности. Психологи рекомендуют не путать цели и мечты и прописывать на бумаге самые смелые идеи.

Советую мечты прописать. Они будут давать энергию. Амир Ислами, семейный психолог

Ни один проект телеформата передачи не проходит без мужчин – тех, кто играет основную роль в счастье женщины. Гость студии – глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона рассказал, какие традиции соблюдаются за их семейным столом.

Пока бьют куранты, нужно успеть открыть шампанское, разлить и пригубить его. Может быть, сжечь заранее написанное желание – у всех разные традиции. После этого оливье, телевизор. Прогуляться – это хорошая история в новогоднюю ночь. Мы выходим в парке погулять. В этом году примерно также. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самый любимый праздник детства – не день рождения, а Новый год, отметила автор проекта «Территория женского счастья» Каринэ Хабирова. Теплые воспоминания создали родители – по сути, главные волшебники для каждого ребенка.

1 января мы просыпались и бежали смотреть подарки под елкой, что там нам положили. Сейчас так же, по-семейному проходит, собираемся за столом. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»