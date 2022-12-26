В Башкирии автобус с 20 детьми попал в аварию

Сегодня, 26 декабря, рано утром в Уфимском районе произошла авария с участием школьного автобуса. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС региона.

В Новобулгаково на улице Медовой произошло касательной столкновение пассажирского автобуса №110С и школьного автобуса. В детском транспорте находились 20 детей. В пассажирском автобусе людей не было.

К счастью, пострадавших в аварии нет. Администрация муниципалитета выделила для школьников дополнительный транспорт.

Прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося.