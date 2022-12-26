В Башкирии на рабочем месте внезапно скончался мужчина

23 декабря в Нефтекамске на территории предприятия по изготовлению и продаже тканей произошёл несчастный случай. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».

62-летнему рабочему внезапно стало плохо. На место происшествия экстренно прибыли врачи. К сожалению, медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастного. Отмечается, что на работу мужчина пришёл в хорошем самочувствии, однако после обеда он почувствовал боль в груди.