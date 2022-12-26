Стали известен график работы травмпунктов в праздники в Уфе

Детские травмпункты находятся в РДКБ (ул. С. Кувыкина, 98) и больнице № 17 (ул. Свободы, 29) круглосуточно, а также с 8.00 до 22.00 в детских поликлиниках № 5 (ул. Жукова, 18) и № 4 (ул. Орджоникидзе, 15).