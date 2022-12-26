Стали известен график работы травмпунктов в праздники в Уфе

Администрация Уфы опубликовала график работы травмпунктов в новогодние праздники. Они будут работать в обычном режиме. В медицинские учреждения можно обратиться с травмами, ожогами, обморожением.
Взрослое население может обратиться в больницу № 5 (ул. Цюрупы, 84), больницу № 8 (ул. Максима Горького, 47), больницу № 21 (Лесной проезд, 3), больницу Демского района Уфы (ул. Правды, 19).
Детские травмпункты находятся в РДКБ (ул. С. Кувыкина, 98) и больнице № 17 (ул. Свободы, 29) круглосуточно, а также с 8.00 до 22.00 в детских поликлиниках № 5 (ул. Жукова, 18) и № 4 (ул. Орджоникидзе, 15).
При травме глаз нужно обратиться в городскую больницу № 8 (ул. Кольцевая, 47) и Уфимское НИИ глазных болезней (ул. Авроры, 14).