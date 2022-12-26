Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова Герою России Борису Дудко

Награждение состоялось сегодня на оперативном совещании правительства Башкортостана. Ранее 33-летний уроженец Бирска получил высшую государственную награду – Звезду Героя – из рук президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Сегодня заместитель командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ приехал в Уфу.
Радий Хабиров поблагодарил Бориса Дудко за службу и во время личной встречи. Глава республики пригласил Героя России, его отца, супругу и детей пообщаться в неформальной обстановке. Уже скоро военнослужащий из Башкортостана вновь вернется в зону СВО.