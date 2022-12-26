Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова Герою России Борису Дудко

Такие люди – это слава России и республики. Благодарю вас за службу и защиту нашей Родины. Самое главное – чтобы вы вернулись домой. Здесь вы всегда нужны, – подчеркнул Радий Хабиров. – Спасибо вашим родителям за то, что воспитали такого сына, и конечно, супруге Гульнаре, которая поддерживает вас и воспитывает достойных детей. Мы вами очень гордимся!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан