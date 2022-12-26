Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова Герою России Борису Дудко

Награждение состоялось сегодня на оперативном совещании правительства Башкортостана. Ранее 33-летний уроженец Бирска получил высшую государственную награду – Звезду Героя – из рук президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Сегодня заместитель командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ приехал в Уфу. 

Такие люди – это слава России и республики. Благодарю вас за службу и защиту нашей Родины. Самое главное – чтобы вы вернулись домой. Здесь вы всегда нужны, – подчеркнул Радий Хабиров. – Спасибо вашим родителям за то, что воспитали такого сына, и конечно, супруге Гульнаре, которая поддерживает вас и воспитывает достойных детей. Мы вами очень гордимся!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил Бориса Дудко за службу и во время личной встречи. Глава республики пригласил Героя России, его отца, супругу и детей пообщаться в неформальной обстановке. Уже скоро военнослужащий из Башкортостана вновь вернется в зону СВО.

Мы дали присягу своей Родине защищать наших людей. Неважно, откуда они, из каких республик, они из России.. Я не считаю себя героем, потому что я выполнял свою работу, она была оценена очень высоко наградой. Я просто выполнял свою задачу и свою работу.

Борис Дудко, Герой России
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