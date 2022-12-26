В Республиканском онкодиспансере заработал новый радиотерапевтический комплекс

В медучреждении установили шестой по счету линейный ускоритель электронов, который закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Лечение онкозаболеваний методами лучевой терапии в последние годы получило широкое применение. Современные устройства – ускорители частиц, защищают от вредных излучений. По мнению медиков, радиотерапия, если сравнивать с химиотерапией, оказывает менее негативное воздействие на организм человека. При комплексном применении этих методов лечение рака становится более эффективным.

Новый ускоритель имеет целый ряд особенностей, важнейшим из которых является встроенная киловольтная система рентгеновской визуализации для контроля точного облучения опухолей. Следующей особенностью является чрезвычайно высокая пропускная способность. Она примерно в два раза выше по сравнению с другими системами радиотерапии.

Фагим Муфазалов, заведующий отделом радиационной онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера

Благодаря установке нового современного устройства в больнице смогут принимать большее число пациентов, говорят врачи. В торжественной церемонии запуска ускорителя принял участие Руководитель администрации Главы Башкортостана. Максим Забелин отметил значительный прогресс в онкологической службе региона за последние годы.

Мы видим, что улучшаются все основные наши показатели: и продолжительность жизни, уменьшается летальность пациентов. За последние три года мы существенно изменили материально-техническую базу учреждения.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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