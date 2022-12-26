В Республиканском онкодиспансере заработал новый радиотерапевтический комплекс

В медучреждении установили шестой по счету линейный ускоритель электронов, который закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Лечение онкозаболеваний методами лучевой терапии в последние годы получило широкое применение. Современные устройства – ускорители частиц, защищают от вредных излучений. По мнению медиков, радиотерапия, если сравнивать с химиотерапией, оказывает менее негативное воздействие на организм человека. При комплексном применении этих методов лечение рака становится более эффективным.