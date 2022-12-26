В Уфе для пациентов детской клинической больницы организовали новогоднее представление

При поддержке общественной организации «Матери Республики Башкортостан» в Республиканской детской клинической больнице состоялось новогоднее представление. К маленьким пациентам приехали Дед Мороз и Снегурочка. Как встречали зимних волшебников?

На какое-то время пациенты Республиканской детской больницы забыли о своих диагнозах и смогли повеселиться на настоящем новогоднем празднике. Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, игры, подарки. Ни одно лекарство не смогло бы так улучшить настроение и самочувствие детей. Это заметили и родители.

Настроение у детей появилось. Они такие грустные были до праздника, а когда Дед Мороз пришёл, они повеселели. Радость у детей в глазах появилась. Амина Ямалиева

Новость о том, что в больницу приехали Дед Мороз и Снегорочка, облетела больницу. В каждом отделении дети ждали гостей, а они спешили к ним на встречу.

Программу подготовили весёлую: новогодние сказки, хороводы и, конечно же, наряжаем новогоднюю ёлочку, свою в каждом отделении. Желаем всем здоровья, чтобы новогоднюю ночь все смогли отметить этот праздник вместе с семьёй. Дед Мороз

На Новый год все загадывают желания, но тяжело мечтать, когда болеешь или болеет твой ребёнок, говорят представители общественной организации «Матери Республики Башкортостан». Поэтому именно детским больницам активисты уделяют особое внимание в преддверии праздника.

Мне самой как маме очень жалко детей, которые в канун Нового года находятся, к сожалению, в больнице, вынуждены остаться без праздника. Поэтому хочется такой праздник организовать даже в стенах больницы. И я хочу сказать спасибо администрации больницы за то, что поддерживают нас в этом. Диана Фарахова, председатель наблюдательного совета общественной организации «Матери Республики Башкортостан»

Все постарались максимально украсить больницу, сделать её красивой, праздничной. Чтобы деткам, которые находятся у нас, и, к сожалению, проведут здесь новогоднюю ночь, чтобы бы им не было грустно, а весело. Поэтому такие мероприятия у нас в больнице благодаря волонтёрам и благотворителям проходят регулярно. Диана Валеева, заместитель главного врача Республиканской детской клинической больницы

В празднике принимали участие не только дети, но и родители, а также персонал больницы, врачи и медсестры. В новогоднюю ночь все верят в чудо и в исполнение желаний. А оно у всех было одно и то же: чтобы все дети были здоровы.