В Уфе для пациентов детской клинической больницы организовали новогоднее представление

При поддержке общественной организации «Матери Республики Башкортостан» в Республиканской детской клинической больнице состоялось новогоднее представление. К маленьким пациентам приехали Дед Мороз и Снегурочка. Как встречали зимних волшебников?
На какое-то время пациенты Республиканской детской больницы забыли о своих диагнозах и смогли повеселиться на настоящем новогоднем празднике. Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, игры, подарки. Ни одно лекарство не смогло бы так улучшить настроение и самочувствие детей. Это заметили и родители.
Новость о том, что в больницу приехали Дед Мороз и Снегорочка, облетела больницу. В каждом отделении дети ждали гостей, а они спешили к ним на встречу.
На Новый год все загадывают желания, но тяжело мечтать, когда болеешь или болеет твой ребёнок, говорят представители общественной организации «Матери Республики Башкортостан». Поэтому именно детским больницам активисты уделяют особое внимание в преддверии праздника.
В празднике принимали участие не только дети, но и родители, а также персонал больницы, врачи и медсестры. В новогоднюю ночь все верят в чудо и в исполнение желаний. А оно у всех было одно и то же: чтобы все дети были здоровы.
«Матери Башкортостана» проводят новогоднюю акцию ежегодно. Но на этот раз они побили собственный рекорд. За один день обошли все отделения РДКБ и поздравили 450 маленьких пациентов.