В Уфе завершился детский хоккейный турнир на «Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан», приуроченный к 105-летию со дня основания органов госбезопасности России. В турнире участвовало шесть команд 2014 года рождения.
Среди них «Хоккейный клуб «Уфа», уфимский «Салават Юлаев», «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик» из Нижнекамска, «СКА-Юность» из Екатеринбурга и «Волна» из Казани.
По итогам турнира первое место занял хоккейный клуб «Уфа», «Салават Юлаев» оказался вторым, нижнекамский «Нефтехимик» занял третье место. Также юные хоккеисты получили награды в индивидуальных номинациях. Отдельно отметили юных хоккеисток. В номинации «Девочки в хоккее» призы получили игроки команды хоккейного клуба «Уфа» Елизавета Васильева и Валерия Петрова.