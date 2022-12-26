В Уфе завершился детский хоккейный турнир на Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан

В Уфе завершился детский хоккейный турнир на «Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан», приуроченный к 105-летию со дня основания органов госбезопасности России. В турнире участвовало шесть команд 2014 года рождения.

Среди них «Хоккейный клуб «Уфа», уфимский «Салават Юлаев», «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик» из Нижнекамска, «СКА-Юность» из Екатеринбурга и «Волна» из Казани.

Ребята уже ездили на турниры, уже есть опыт у них игры. Какие-то кубки они выигрывали. Но этот турнир очень представительным получился, большие хорошие кубки, чуть меньше чем Кубок Гагарина. Я думаю, командам будет интересно побороться за этот кубок.

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»

По итогам турнира первое место занял хоккейный клуб «Уфа», «Салават Юлаев» оказался вторым, нижнекамский «Нефтехимик» занял третье место. Также юные хоккеисты получили награды в индивидуальных номинациях. Отдельно отметили юных хоккеисток. В номинации «Девочки в хоккее» призы получили игроки команды хоккейного клуба «Уфа» Елизавета Васильева и Валерия Петрова.

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