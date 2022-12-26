В Уфе завершился детский хоккейный турнир на Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан

Ребята уже ездили на турниры, уже есть опыт у них игры. Какие-то кубки они выигрывали. Но этот турнир очень представительным получился, большие хорошие кубки, чуть меньше чем Кубок Гагарина. Я думаю, командам будет интересно побороться за этот кубок.

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»