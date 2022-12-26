Награда герою и подготовка к Новому году: итоги оперативки с Радием Хабировым

Добровольческий батальон имени Салавата Юлаева прибыл в зону СВО. Об этом сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства республики сообщил Радий Хабиров. Там же глава республики вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко.
На встречу с Радием Хабировым Герой России приехал в сопровождении отца, супруги и двоих детей. Сначала общение за чашкой чая, а сразу после Бориса Дудко с семьей пригласили в зал оперативных совещаний. Глава республики вручил уроженцу Бирска орден генерала Шаймуратова.
Борис Дудко является заместителем командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Рота под его командованием с первых дней специальной военной операции проявляет высокое мужество и героизм при выполнении поставленных задач. Недавно 33-летний военнослужащий из Башкортостана получил высшую государственную награду – Звезду Героя из рук президента России.
Третий добровольческий отряд из Башкортостана прибыл на место дислокации, то есть в зону СВО. Об этом сегодня во время оперативного совещания рассказал глава республики. А вот министр семьи, труда и соцзащиты региона сообщила о том, как прошла работа по организации новогодних выплат семьям участников спецоперации.
Глава республики еще раз призвал подчиненных организовать встречу Нового года в муниципалитетах без излишеств, но на должном уровне. Радий Хабиров подчеркнул, что у детей должно быть ощущение праздника. Подняли сегодня на оперативном совещании и вопросы, связанные с городским транспортом. Кстати, автобусы в новогоднюю ночь будут колесить до двух ночи, чтобы люди смогли добраться на основные праздничные площадки на общественном транспорте. А вот с графиком движения автобусов в уфимские поселки-спутники предстоит еще разобраться. Такое поручение в связи с большим количеством жалоб дал глава республики.
На оперативном совещании также обсудили промежуточные итоги программ газификации и социальной догазификации региона. До 2025 года в Башкортостане должны построить более одной тысячи километров внутрипоселковых газопроводов и примерно столько же межпоселковых. Помимо этого, в 2021 году Президент страны подписал закон, предусматривающий бесплатное подведение голубого топлива до границ домовладений. Так называемая программа социальной догазификации должна охватить более 30 тысяч абонентов.