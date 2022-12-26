Награда герою и подготовка к Новому году: итоги оперативки с Радием Хабировым

Добровольческий батальон имени Салавата Юлаева прибыл в зону СВО. Об этом сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства республики сообщил Радий Хабиров. Там же глава республики вручил орден генерала Шаймуратова Герою России Борису Дудко.

На встречу с Радием Хабировым Герой России приехал в сопровождении отца, супруги и двоих детей. Сначала общение за чашкой чая, а сразу после Бориса Дудко с семьей пригласили в зал оперативных совещаний. Глава республики вручил уроженцу Бирска орден генерала Шаймуратова.

Вот такие люди – это слава нашей страны, слава нашей республики. Борис Александрович, мы благодарим вас за вашу службу от имени людей. Спасибо за защиту нашей страны, с глубочайшим к вам уважением, к вам, к нашим воинам. Самое главное, чтобы вы потом вернулись – такие люди потом здесь всегда нужны, нашей армии нужны, нашей республике нужны. И Александр Иванович, вам спасибо большое, вашей супруге за воспитание таких детей. Мы очень вам благодарны за это. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Борис Дудко является заместителем командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Рота под его командованием с первых дней специальной военной операции проявляет высокое мужество и героизм при выполнении поставленных задач. Недавно 33-летний военнослужащий из Башкортостана получил высшую государственную награду – Звезду Героя из рук президента России.

Мы дали присягу своей Родине защищать людей. Я не считаю себя героем, потому что я просто выполнял свою работу, и она была оценена очень высоко наградой. Я просто выполнял свою задачу и свою работу. Борис Дудко, Герой России

Третий добровольческий отряд из Башкортостана прибыл на место дислокации, то есть в зону СВО. Об этом сегодня во время оперативного совещания рассказал глава республики. А вот министр семьи, труда и соцзащиты региона сообщила о том, как прошла работа по организации новогодних выплат семьям участников спецоперации.

Подавшие заявления 100 процентов получили. Тем, кому положены 20 тысяч рублей, были зачислены на их счета, осталось у нас буквально 41 человек, по которым идет уточнение реквизитов, проблема только в этом. Все нормально. Самое главное – не мучили людей. Заявления и справки из военкомата было достаточно, чтобы оформить эту выплату. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Глава республики еще раз призвал подчиненных организовать встречу Нового года в муниципалитетах без излишеств, но на должном уровне. Радий Хабиров подчеркнул, что у детей должно быть ощущение праздника. Подняли сегодня на оперативном совещании и вопросы, связанные с городским транспортом. Кстати, автобусы в новогоднюю ночь будут колесить до двух ночи, чтобы люди смогли добраться на основные праздничные площадки на общественном транспорте. А вот с графиком движения автобусов в уфимские поселки-спутники предстоит еще разобраться. Такое поручение в связи с большим количеством жалоб дал глава республики.

Очень много жалоб идет в плане организации автобусного движения из поселков-спутников Уфы, просто завал идет. Я прошу за праздники изучить вопрос. Значит, надо понять, в чем проблема, надо понять, что происходит и так далее. Я жду прямо доклад. Мы пойдем дальше стратегически с теми коммерческими перевозчиками, которые нас слышат и отрабатывают так, чтобы людям было комфортно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан