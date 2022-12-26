Башкирия передала новогодние подарки школьникам ЛНР

Республика Башкортостан передала новогодние подарки школьникам Донбасса. В преддверии праздника в город Красный Луч прибыла гуманитарная колонна. В составе груза – более 9 тысяч рюкзаков со сладостями и приятными сувенирами: ночниками, фломастерами и термокружками, которые будут переданы в образовательные организации, подведомственные администрации Луганской Народной Республики. Есть машины, которые привезли именные подарки от Радия Хабирова.
Кроме того, подарки получат военнослужащие, выполняющие свой долг в специальной военной операции. В гумконвое самое необходимое для солдат: печки буржуйки, тепловизоры, оружие для ликвидации дронов и не только – все то, что необходимо для выполнения боевых задач. Передавать посылки будут главы муниципалитетов, которые поехали в составе гумконвоя.