Башкирия передала новогодние подарки школьникам ЛНР

Республика Башкортостан передала новогодние подарки школьникам Донбасса. В преддверии праздника в город Красный Луч прибыла гуманитарная колонна. В составе груза – более 9 тысяч рюкзаков со сладостями и приятными сувенирами: ночниками, фломастерами и термокружками, которые будут переданы в образовательные организации, подведомственные администрации Луганской Народной Республики. Есть машины, которые привезли именные подарки от Радия Хабирова.

Это не последний конвой, мы также привезли учебники, которые сформированы по федеральным образовательным стандартам. Они сегодня будут переданы. Я уже вижу, подъехали в определенные школы. И, естественно, подарки мы привезем в школу имени Минигали Шаймуратова.

Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан

Выражаем благодарность всем жителям Республики Башкортостан, Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за оказанную помощь деткам Донбасса, в частности, нашего города. Ваша помощь незаменима и неоценима и принесет в каждый дом частичку радости, хорошего настроения и надежды на то, что в следующем году у нас наступит мир.

Людмила Романенко, заместитель начальника управления образования администрации города Красный Луч

Кроме того, подарки получат военнослужащие, выполняющие свой долг в специальной военной операции. В гумконвое самое необходимое для солдат: печки буржуйки, тепловизоры, оружие для ликвидации дронов и не только – все то, что необходимо для выполнения боевых задач. Передавать посылки будут главы муниципалитетов, которые поехали в составе гумконвоя.

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