Башкирия передала новогодние подарки школьникам ЛНР

Выражаем благодарность всем жителям Республики Башкортостан, Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за оказанную помощь деткам Донбасса, в частности, нашего города. Ваша помощь незаменима и неоценима и принесет в каждый дом частичку радости, хорошего настроения и надежды на то, что в следующем году у нас наступит мир.

Людмила Романенко, заместитель начальника управления образования администрации города Красный Луч