Башкирия в 2022 году получила самую большую субсидию на закупку мусорных контейнеров

В этом году Башкортостан получил самую большую субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в стране – почти 170 млн рублей. В столице республики в 2022-м появились 2,5 тысячи новых пластиковых емкостей для селективного сбора ТКО.
Контейнеры красного цвета предназначены для стекла, синие – для бумаги и картона, желтые – для пластика и зеленый – для несортированных отходов. Сбор вторичных материальных ресурсов стал привлекать и бизнес. Из вторсырья делают, к примеру, эколавки и урны.
К слову, в уфимских дворах обустраивают и новые площадки. В Уфе уже установлено 6,5 тысяч пластиковых контейнеров. На 300 площадках идет раздельный сбор мусора. Такой способ позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и сократить площади мусорных полигонов.