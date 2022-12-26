Башкирия в 2022 году получила самую большую субсидию на закупку мусорных контейнеров

В этом году Башкортостан получил самую большую субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в стране – почти 170 млн рублей. В столице республики в 2022-м появились 2,5 тысячи новых пластиковых емкостей для селективного сбора ТКО.

Контейнеры красного цвета предназначены для стекла, синие – для бумаги и картона, желтые – для пластика и зеленый – для несортированных отходов. Сбор вторичных материальных ресурсов стал привлекать и бизнес. Из вторсырья делают, к примеру, эколавки и урны.