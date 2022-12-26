Радий Хабиров наградил героев, спасших Уфу более 30 лет назад

Разрушение трубы на нефтяном заводе грозило экологической катастрофой не только башкирскому миллионнику. Чтобы спасти людей, была развёрнута масштабная операция, которая в дальнейшем попала в Книгу рекордов Гиннесса. История, которая стала забываться, а её участников и вовсе практически не знали. В республике продолжают возвращать имена. Звания Героя России Радий Хабиров добился для генерала Шаймуратова спустя семь десятков лет. И вот уже вручает награду имени комдива спасателям за подвиг спустя 31 год, восстанавливая историческую справедливость.

Судьба города висела на волоске. Страна ещё не отошла от катастрофы на Чернобыльской АЭС. И снова горячая точка. На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе на высоте 120 метров произошло разрушение дымовой трубы. Верхняя часть дала крен. 700-тонный обломок завис над подземными резервуарами, производством взрывоопасных продуктов и судьбами миллионов людей.

Тогда гарантий не мог дать никто. На помощь уфимским спасателям приезжают московские коллеги и военные. Принимается решение – направленным взрывом подтолкнуть конструкцию на безопасную сторону.

Наверх взрывчатку и стекловату, которая должна уменьшить разброс осколков, поднимают спасатели и альпинисты. Дружбе Виталия Аппеля и Камиля Мухутдинова столько, сколько и спасательной операции. Один из Москвы, другой уфимский. И, может, многие уже успели забыть о той истории, но они помнят всё.

Ежедневно обломок наклоняется на 20 сантиметров. Пока спасатели поднимают наверх 350 кг пластита, строители готовят внизу шестиметровую «подушку» из песка, опилок и брёвен. Инженеры высчитывают, где именно разместить взрывчатку и когда каждая из закладок должна сдетонировать, чтобы направить трубу в нужное место. Разница между 10 взрывами – микросекунды.

Часть трубы падает ровно на подготовленную подушку. Чудом это кажется даже тем, кто готовил операцию. Эта операция стала первой в истории МЧС России, тогда ещё молодой службы, которую строил Сергей Шойгу, и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Но подвиг спасателей, казалось, за десятками лет забыт. И вот имена героев возвращаются вновь на первые полосы. Смущаясь, они выходят за орденами генерала Шаймуратова. Приехали не все: кто-то не смог, кого-то уже не в живых. Но память должна жить.

Наши дети должны знать, об этом надо рассказывать. Честно скажу, на это награждение я пришёл с особым настроением. Как руководитель я хорошо знаю суть вашей службы. И с безграничным уважением отношусь к каждому из вас и всем вашим соратникам. Спасибо за вашу работу! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан