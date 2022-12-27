В Башкирии появится еще один пансионат для пожилых и инвалидов

Он будет открыт в поселке Канлы Кушнаренковского района. Новое учреждение на 36 койко-мест будет работать в формате государственно-частного партнерства.
Концессионное соглашение было подписано накануне. Инвестором выступает некоммерческая организация «Доверие-Кушнаренково», планируемый объем вложений составит около 20 млн рублей. Реализация проекта позволит создать дополнительно не менее 20 рабочих мест.
Пансионат «Родительский дом» станет шестым учреждением, работающим в формате государственно-частного партнерства.